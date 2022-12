Od początku mundialu Katar przeżywa prawdziwe oblężenie. Gości nie tylko piłkarskie reprezentacje z całego świata, ale również kibiców, a także dziennikarzy relacjonujących mistrzostwa świata . Co prawda większość drużyn już odpadła z turnieju i wróciła do swoich krajów, ale i tak w Dosze wciąż przebywa mnóstwo przyjezdnych, którzy czekają na "creme de la creme" zawodów, czyli finał , a wcześniej ćwierć- i półfinały.

Dziennikarka z Argentyny zaskoczona przez katarskiego szejka. Dostała od niego kosztowny prezent

Podczas programu na żywo do argentyńskiej dziennikarki podszedł bogaty katarski szejk. Zaprosił kobietę do swojego Lamborghini, a ta przystała na jego propozycję i zasiadła na fotelu kierowcy. To, co wydarzyło się w środku pojazdu, wyraźnie ją zszokowało. Martinez otrzymała bowiem od milionera prezent obwiązany wstążką i przyozdobiony pucharem za mistrzostwo świata. Szybko okazało się, że w pudełku znajdował się kosztowny upominek. To telefon komórkowy wart tysiąc euro (ok. 4600 zł).