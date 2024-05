Beckham wyznaje po latach. Jego małżeństwo nie raz wisiało na włosku

W tym roku David i Victoria Beckhamowie świętować będą 25. rocznicę ślubu. Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii goszcząc w studiu podcastu "SmartLess" postanowił podsumować swoją wieloletnią relację z projektantką mody. Jak się okazuje, w jego małżeństwie nie brakowało wzlotów i upadków. Mimo to on i jego żona mają wiele powodów do szczęścia.