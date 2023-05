Balony, ogromny tort i Anna w stroju wróżki. Co za impreza u Lewandowskich

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par w świecie sportu. On na co dzień bryluje na boiskach w barwach Barcelony, ona natomiast kiedyś trenowała karate tradycyjne, a obecnie działa jako trenerka fitness. Choć oboje nie mogą narzekać na brak sukcesów w życiu zawodowym, zarówno dla Anny, jak i Roberta najważniejsza jest nie praca, a rodzica. Małżeństwo od kilku już lat spełnia się w roli rodziców.