Jeszcze kilka lat temu Kylian Mbappe był w świecie sportu postacią raczej anonimową. Dopiero gdy młody Francuz dołączył do drużyny narodowej w 2017 roku, jego kariera nabrała tempa. W 2018 roku napastnik wraz z kolegami z reprezentacji sięgnął po złoty medal na mistrzostwach świata w piłce nożnej i został jednym z bohaterów "Les Bleus". To właśnie on bowiem w meczu finałowym przeciwko Chorwacji w 65. minucie zdobył dla Francji czwartą bramkę i przypieczętował tym samym triumf ekipy Didiera Deschampsa.

W ostatnim czasie media stale rozpisywały się na temat Kyliana Mbappe - głównie za sprawą głośnego transferu. Nie tak dawno stało się bowiem jasne, że po siedmiu latach gry w barwach Paris Saint-Germain przeniesie się on do Hiszpanii i zasili szeregi klubu Real Madryt. Od pytań dziennikarzy na temat zmiany drużyny 25-latek może jednak teraz odetchnąć. Wraz z reprezentacją Francji udał się on bowiem do Niemiec na mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Kylian Mbappe zakochany? Media nie mają wątpliwości

Choć Kylian Mbappe w pełni skupia się teraz na walce o mistrzostwo kontynentu, dziennikarze i kibice głośno dyskutują teraz na temat życia prywatnego Francuza, a dokładniej... jego miłosnych rozterek. Według plotek krążących w zagranicznych mediach serce gwiazdy futbolu jest już zajęte, a skraść je miała... modelka Rose Bertram. Kobieta nie jest postacią anonimową dla fanów francuskiego futbolu. W przeszłości spotykała się bowiem z byłym piłkarzem Paris Saint-Germain, Gregorym van der Wielem. Zakochani spotykali się przez osiem lat i doczekali się nawet dwójki potomstwa. Ich drogi rozeszły się jednak w 2022 roku.

Rose Bertram od ponad dekady robi karierę w modelingu. Kobieta w przeszłości miała przyjemność współpracować z wieloma znanymi markami, w tym m.in. z H&M czy L’Oréal, a jej zdjęcia zobaczyć można było na łamach magazynu "Vogue". 30-latka przeszła do historii jako pierwsza modelka z Belgii, która pojawiła się w sesji "Sports Illustrated" prezentującej kostiumy kąpielowe. Na ten moment jednak kobieta nie dołączyła jeszcze oficjalnie do grona WAGs piłkarskiej reprezentacji Francji. Ani ona, ani Kylian Mbappe nie odnieśli się bowiem do medialnych pogłosek na ich temat.

Rose Bertram / Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images / Getty Images

Rose Bertram / Stefania D'Alessandro/WireImage / Getty Images