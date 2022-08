Debiut Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony przypadł na moment, w którym jego nowy klub odbywał torunee po Stanach Zjednoczonych. Polak zagrał w spotkaniu przeciwko Realowi Madryt, lecz na fetę i oficjalne powitanie musiał nieco poczekać. Prezentację zorganizowano po powrocie do Hiszpanii. Zawodnik został zaproszony na murawę Camp Nou, skąd przywitał się z kibicami i pochwalił się kilkoma piłkarskimi sztuczkami.

Reklama

Później dał popis w meczu o Puchar Gampera, w którym to strzelił gola i zanotował dwie asysty, co wprawiło w zachwyt fanów. Uwagę przykuła zwłaszcza pewna para, która zasiadła na trybunach i skierowała do Lewandowskiego transparent o oryginalnej treści. " Lewy, oddam pierogi za twoją koszulkę " - można było przeczytać.

Okazało się, że autorami hasła byli Hiszpanka Ariadna San Nicolas i jej pochodzący z Polski chłopak, Jake Brukarz . Oboje są trenerami personalnymi i prowadzą w mediach społecznościowych własne profile.

Są nowe wieści na temat ich losów oraz prośby, którą wystosowali do "Lewego".

Losowanie LM: Spełnił się koszmar Lewandowskiego. Tak bardzo się tego bał!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wyjątkowy transparent na meczu Barcelony: "Oddam pierogi za Twoją koszulkę". WIDEO INTERIA.TV

Ariadna i Jake od transparentu o pierogach wciąż czekają na koszulkę od Roberta Lewandowskiego. "Nie poddajemy się"

Okazuje się, że Ariadna i Jake do tej pory nie doczekali się spełnienia postulatu. Wciąż czekają na meczową koszulkę Roberta Lewandowskiego. I wcale się nie zniechęcają, wręcz przeciwnie. Ostatnio znów zawitali na Camp Nou na charytatywny mecz FC Barcelona - Manchester City i starali się przekonać piłkarza do wymarzonego podarunku. "Nie poddajemy się, próbujemy jeszcze raz!" - ogłosili.

Jedyne, co się zmieniło, to sam transparent. I nie chodzi o hasło, bo ono jest cały czas takie samo. Para "zainwestowała" w swój pomysł i kartonowy banner zamieniła na bardziej "profesjonalny" nadruk na płótnie. Trudno powiedzieć, czy to pomoże...

Niemcy komentują losowanie LM! Powrót "Lewego" kwitują dwoma słowami

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Zdjęcie Robert Lewandowski, FC Barcelona / AFP