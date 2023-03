Artur Boruc zabrał żonę na serię romantycznych randek. Sara pokazała fotki

Sara Boruc-Mannei i Artur Boruc to jedna z tych par, których pierwsze spotkanie nie należało do najromantyczniejszych. Kobieta bowiem wraz z siostrą wybrała się na imprezę do jednego z warszawskich klubów, gdzie piłkarz wpadł na nią, o mało co nie wybijając jej barku. Wściekłość, która towarzyszyła w tamtym momencie Sarze szybko zmieniła się w miłość. Co ciekawe, charyzma Boruca przyciągnęła projektantkę do tego stopnia, że postanowiła stanąć z nim na ślubnym kobiercu. W 2014 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak" i od tamtej pory są nierozłączni.