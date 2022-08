Znowu zadzwonił telefon i mężczyzna powiedział: 'Cześć, tu Cristiano Ronaldo'. Zapytał mnie, czy chciałabym poznać jego rodzinę. Powiedział: 'Nie jestem złym tatą'. Odpowiedziałam mu: 'Nigdy nie mówiłam, że jesteś złym tatą'. Nigdy nie odnosił się do Jacoba po imieniu, zawsze był to 'chłopiec'. 'Wiem, że chłopak ma problemy' – powiedział. A ja na to: 'On nie ma problemu, jest niepełnosprawny, to ty masz problem'. Przeprosił, ale potem dodał: 'Nie zrobiłem nic złego'. Powiedział, że nikogo nie kopnął, nie zabił ani nie uderzył pięścią. Zagotowałam się, moje serce waliło, i powiedziałam mu: 'Więc uderzasz mojego syna w rękę i robisz siniaki, ale nikogo nie krzywdzisz?'. Powiedział, że nie chce tego w mediach, prasie i sądzie. Powiedział, że ma dobry zespół prawników, wygra i będzie ze mną walczył do końca. Stwierdził, że wie, jak rozegrać media

- opowiada Kelly.