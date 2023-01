Arkadiusz Milik zabrał swoją dziewczynę w wyjątkowe miejsce. To słynny kurort

Związek Arkadiusza Milika i Agaty Sieramskiej kwitnie. Infuencerka przeprowadziła się z ukochanym do Włoch i wspiera go w rozwoju jego sportowej kariery w Juventusie. Na co dzień, podobnie jak Anna Lewandowska propaguje zdrowy tryb życia. W przerwie między meczami, kochankowie udali się na krótki wypad w góry. Kobieta opublikowała w internecie zdjęcia z wyjazdu. Fani są zachwyceni zimową scenerią.