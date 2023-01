Podczas wizyty w Polsce Anna Lewandowska nie próżnuje. W niedzielę 29 stycznia rano wybrała się do "Dzień dobry TVN". Na wizji opowiadała o treningowym wyzwaniu noworocznym sygnowanym swoim nazwiskiem. Do studia zaprosiła kilka osób, które wzięły udział w akcji, i razem z nimi ją podsumowała. Po wszystkim udała się prosto do sztabu głównego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , co zresztą obwieściła w mediach społecznościowych.

Rekordowa suma za bilet na Camp by Ann. Anna Lewandowska dorzuciła do puszki WOŚP sporą sumę

"Dojo Stara Wieś to wyjątkowe miejsce, czas i ludzie! Codzienne treningi z Anną Lewandowską i jej teamem, wykłady, konsultacje dietetyczne, odnowa biologiczna i niezapomniane wspomnienia z obozu! Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo Stara Wieś to obiekt unikatowy na skalę światową – zbudowany według kanonów architektury japońskiej na tle polskiego krajobrazu. To też największy ośrodek przeznaczony do specjalistycznego treningu dalekowschodnich sztuk i sportów walki. Poza tym to magiczne miejsce, otoczone polami i lasami, usytuowane z dala od zgiełku miejskiej cywilizacji. Przepełniona ciszą, spokojem i pozytywną energią japońska wioska położona jest na skraju Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Termin obozu i szczegóły ustalane są ze zwycięzcą po zakończeniu licytacji" - można wyczytać w opisie aukcji.