Anna Lewandowska znów zachwyca. Modna stylizacja od polskiego projektanta

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich świata. Od ładnych paru lat 35-letnia trenerka fitness regularnie uczęszcza na różnego rodzaju eventy modowe, w tym m.in. pokazy najnowszych kolekcji znanych marek, a swoimi stylizacjami zachwyca nie tylko fotoreporterów, ale także uznanych projektantów. Jakiś czas temu w samych superlatywach o eksperymentach Anny Lewandowskiej z modą wypowiadała się Sara Boruc. Żona Artura Boruca jest odnoszącą sukcesy projektantką, a jej ubrania noszą znani celebryci, w tym m.in. Gigi Hadid, Megan Fox i Lucy Hale. Kobieta przyznała, że małżonka Roberta Lewandowskiego podjęła dobrą decyzję, zatrudniając stylistę , który pomógł jej wejść nieco głębiej w świat mody i zapoznać się z trendami.

Sama Lewandowska w felietonie dla “Twojego Stylu" wyjawiła swego czasu, że stara się eksperymentować z modą i sprawia jej to na prawdę wiele ekscytacji: "Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą to się trochę zmieniło. W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu".