Anna Lewandowska z dumą ogłasza. Natychmiastowa reakcja kibiców

Nie jest tajemnicą, że po przeprowadzce do Hiszpanii Anna Lewandowska odnalazła nową pasję - taniec. Wszystko zaczęło się od bachaty, dzięki której Polka zaczęła interesować się także innymi stylami. Miłość do tańca rozwinęła się u trenerki fitness do tego stopnia, że postanowiła ona przekonać do tego rodzaju aktywności fizycznej także swoich fanów. 35-latka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym ogłosiła, że wkrótce wystartuje z nowym projektem. Dotyczy on właśnie tańca.