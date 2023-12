Anna Lewandowska wyjawiła, co myśli o swojej przyjaciółce. Co za słowa

Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich świata. Polka swego czasu także reprezentowała nasz kraj na arenach międzynarodowych, była bowiem karateczką, jednak ostatecznie zrezygnowała z kariery sportowej i postanowiła spróbować swoich sił w roli businesswoman. Prowadzenie dobrze prosperujących firm i marek pozwala 35-latce podróżować po świecie. Nie jest ona bowiem uzależniona od miejsca zamieszkania, co z pewnością pomocne jest także jeśli chodzi o życie zawodowe jej męża. Po wielu latach mieszkania w Niemczech Lewandowscy nie musieli zbyt długo zastanawiać się nad zmianą miejsca zamieszkania, kiedy Robert otrzymał propozycję współpracy od hiszpańskiego klubu FC Barcelona. Latem ubiegłego roku przenieśli się więc do słonecznej Katalonii.