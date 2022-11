Anna Lewandowska wróciła do Kataru. I to w jakim stylu! To trzeba zobaczyć

Anna Lewandowska przez kilka dni przebywała w Katarze, gdzie osobiście kibicowała mężowi oraz reprezentacji Polski w meczach z Meksykiem i Arabią Saudyjską. Tuż po ostatnim z nich wsiadła na pokład samolotu i udała się w podróż do Barcelony. Teraz, jak sama informuje, wróciła do Dohy, i to w niezłym stylu. Zabrała ze sobą córeczki, by także one mogły wspierać Roberta oraz "Biało-Czerwonych" w ważnym starciu z Argentyną.