Anna Lewandowska w "salonie piękności". Klara i Laura spisały się na medal

Ważnym momentem w życie Lewandowskich była przeprowadzka do Hiszpanii związana z transferem "Lewego" z Bayernu Monachium do Barcelony. Dziewczynki wówczas musiały pożegnać się z przedszkolem, do którego uczęszczały i rozpocząć życie w nowym miejscu. Rodzice po raz kolejny spisali się na medal i robili wszystko, by Klara i Laura dobrze zniosły przeprowadzkę. O adaptacji obu dziewczynek w stolicy Katalonii kilka miesięcy temu Anna opowiedziała w poście opublikowanym na Instagramie.