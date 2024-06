Anna Lewandowska w ogniu krytyki. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki

Trenerka fitness dopingowała podopiecznych Michała Probierza także podczas czerwcowych meczów towarzyskich poprzedzających wyjazd na Euro 2024. Ku zaskoczeniu wielu kibiców i dziennikarzy, gdy Robert Lewandowski wraz z innymi piłkarzami pojechał do Niemiec, Anna spakowała walizki i... wróciła do Hiszpanii, omijając pierwszy mecz Polaków z Holendrami. Jak się później okazało, 35-latka do słonecznej Katalonii wróciła jedynie na kilka dni i to w celach czysto zawodowych. Po załatwieniu wszystkich ważnych spraw udała się do Niemiec, gdzie zasiadła na trybunach podczas starcia Polska - Austria.

