Anna Lewandowska w "naturalnym" wydaniu. Kibice oczarowani jej urodą

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych żon polskich piłkarzy. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 4,1 mln użytkowników. Na co dzień 33-latka jest wzorem do naśladowania dla wielu kobiet, szczególnie w kwestii zdrowego żywienia oraz dbania o siebie.

Tym razem żona kapitana reprezentacji Polski pokazała się w odsłonie, którą rzadko możemy zobaczyć na jej kontach społecznościowych.

Wychodzą szczegóły wesela Jana Bednarka i Julii Nowak. Było na bogato!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski o swojej przyszłości. "Tego teraz potrzebuję". Wideo INTERIA.TV

Nieskazitelna cera Anny Lewandowskiej. Kibice oniemieli z zachwytu

Trenerka fitness często powtarza internautom, że najważniejsze jest to, by dobrze czuć się we własnym ciele. 33-latka udowodniła to również i tym razem, wrzucając na swoj profil na Instagramie "selfie" bez makijażu. Ukochana Roberta Lewandowskiego nieczęsto chwali się takimi zdjęciami.

Która z Was lubi siebie bez makijażu? Ja uwielbiam! Zadbana, promienna i zdrowa skóra to podstawa - napisała na Instagramie.

Instagram Post

Pod wpisem Lewandowskiej niemal od razu pojawiły się setki komentarzy. Wielu fanów doceniło fakt, że trenerka fitness nie boi się naturalności i daje dobry przykład innym. "Jakie to jest super, że wstawiasz takie zdjęcia!", "Piękna...naturalna dziewczyna!" - pisały internautki. Naturalną fotką zachwyciły się także Małgorzata Rozenek i Zofia Zborowska.

Lewandowski z rodziną wypoczywa w willi na Majorce. Anna zachwyca w bikini