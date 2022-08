Sprawa transferu Roberta Lewandowskiego ciągnęła się tygodniami. Sam zawodnik zdawał się być przekonany, że już niebawem opuści Bayern, lecz początkowo włodarze klubu z Monachium niezbyt przychylnie odnosili się do możliwości odejścia ich najlepszego napastnika. Publicznie mówili nawet, że "Lewy" wypełni kontrakt i zostanie w Niemczech co najmniej do przyszłego roku.

Reklama

Ostatecznie zdanie zmienili, a piłkarz jest już po przenosinach do Katalonii. Razem z żoną i córkami zamieszkał w nowym domu koło Barcelony . Emocje jeszcze do końca nie opadły, choć zdają się stabilizować. A bliscy sportowca cieszą się jego szczęściem oraz faktem, że udało się spełnić marzenie. Wspomina o tym Anna Lewandowska w najnowszym wywiadzie dla WP Sportowych Faktów.

Żona "Lewego" opowiada o jednym z powodów, dla których zależało im na przeprowadzce.

Kiedy Robert pytał, co myślę o wyjeździe, popierałam ten pomysł w stu procentach. Zawsze rozmawialiśmy, że gdy założymy rodzinę, będziemy chcieli skorzystać z szansy, jaką daje kariera Roberta, by uczyć dzieci mówić w wielu językach. To dla nas priorytet, sprawdzamy szkoły pod kątem językowym. Ważne, by Klara uczyła się hiszpańskiego i angielskiego, ale też kontynuowała niemiecki - tłumaczy.

I dodaje: "Nie jest tajemnicą, że marzyliśmy, aby Robert zagrał kiedyś w La Liga. Ważnym krokiem był zakup domu na Majorce. Mocno to przemyśleliśmy".

Anna Lewandowska ripostuje: "To bzdura. Robert wiedział, że będę go wspierała"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W każdym innym kraju Lewandowski byłby bogiem. Wideo INTERIA.TV

Anna Lewandowska o trudnych chwilach przy okazji transferu męża. Polały się łzy

Anna mówi też o trudach okresu, kiedy to ważyły się losy transferu jej męża. "To był trudny okres i zdarzały się nieprzespane noce. Podskórnie czuliśmy jednak, że się uda. Dom na Majorce też nam pomógł w przygotowaniach do tej zmiany, chociażby dzięki temu, że w wakacje dzieci chodziły tam do publicznego przedszkola. Oswoiły się trochę z innym językiem i zwyczajami. To ważne, bo zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z intensywnymi emocjami, zwłaszcza w przypadku starszej córki" - zdradza.

Klara musiała pożegnać się ze swoimi przyjaciółmi, których poznała w przedszkolu. Od dzieci otrzymała pamiątkę - książeczkę ze zdjęciami i historyjkami. Wtedy u jej mamy pojawiły się łzy. "Uświadomiłam sobie, ze moje dzieci nie są już takie małe. Mają swoich bliskich, swoje emocje, przeżycia" - wyjaśnia.

Łzy polały się również wtedy, gdy Lewandowskim przyszło żegnać się z bliskimi oraz z klubem z Monachium. "Praktycznie wszyscy płakali, zresztą ja też nie potrafiłam powstrzymać łez. Dom w Monachium był dla nas bardzo ważny, tam urodziły się nasze córki. (...) Najbardziej 'trafiło' mnie w przedszkolu, ale zapamiętam też moment, kiedy córki po raz ostatni biegały na murawie Allianz Arena, a Robertowi robiono zdjęcia z trofeami. Wtedy to jemu popłynęły łzy" - opisuje Anna.

Influencerka ujawniła nowy dom Lewandowskich w Hiszpanii? To ją zdradziło!

Zdjęcie Anna Lewandowska i jej przyjaciółka na meczu Barcelona - Rayo na Camp Nou / Nur Photo / East News

Żona Roberta Lewandowskiego zakochana w Hiszpanii. Zachwala też Joana Laportę

Anna Lewandowska nie ukrywa, że Hiszpania urzekła ją już jakiś czas temu. Pokochała tamtejszą kulturę, muzykę, taniec i jedzenie. Podoba jej się też podejście mieszkańców. To, że "celebrują życie" i że są bardzo otwarci.

Urzekło ją również zachowanie prezesa FC Barcelona, Joana Laporty.

Bardzo miło przyjął nas prezydent Joan Laporta, który przywitał serdecznie zwłaszcza mamę Roberta. Kiedy na to patrzyłam, czułam wielką radość. Ona jest największym kibicem Roberta i bardzo przeżywała transfer. Ludzie zwracają tu uwagę na drobne, ale ważne gesty. Napisało już do mnie kilka żon piłkarzy - mówi.

Hiszpanie urzeczeni Lewandowską. Niesamowite, co zauważyli i jak ją nazwali

Zdjęcie Joan Laporta i Robert Lewandowski na Camp Nou / AFP

Anna Lewandowska o cieniach kariery Roberta: "Los, częściej niż pomagać, rzucał mu kłody pod nogi"

Przenosiny do Barcelony to wielka szansa nie tylko dla Roberta, ale i dla Anny. Chce się rozwijać i spróbować swoich biznesowych sił za granicą. Równocześnie planuje jak najwięcej i jak najlepiej wykorzystać czas z rodziną. "W Niemczech nie zawsze było to możliwe, często non stop pędziłam. Praktycznie co tydzień latałam do Polski. Teraz chciałabym dłużej przebywać w jednym miejscu i czuję, że jestem na to gotowa" - deklaruje.

Sama ocenia, że kiedyś pewnie była pracoholiczką, ale teraz stara się odnaleźć balans. I ma wielką nadzieję, że uda jej się to właśnie w Barcelonie. Zwłaszcza, że zadań na jej głowie jest sporo. M.in. dużo pomaga swojemu mężowi.

Pomagam mu na płaszczyźnie emocjonalnej, dietetycznej czy regeneracyjnej, natomiast Robert to niesamowity profesjonalista. Jestem w tej układance małym puzzlem, musiałam tylko połączyć odpowiednie elementy. Pewne rozwiązania się sprawdziły, więc Robert to kontynuuje. Nieustannie wprowadzamy małe zmiany, przed sezonem zrobiliśmy wszystkie możliwe badania. Wspieram go. Jest już jednak na tyle świadomy swego ciała, że sam wie, co jest dla niego najlepsze - wyjawia.

Dorzuca, że "Lewemu" nie zawsze układało się tak, jak tego chciał. Wręcz przeciwnie, nieraz musiał mierzyć się z przeciwnościami. "Kariera Roberta jest wybitna, a jednocześnie moim zdaniem nieco różni się od karier innych wielkich piłkarzy. Los, częściej niż pomagać, rzucał mu kłody pod nogi. Nawet kiedy w końcu zwyciężył w Lidze Mistrzów, to wzniósł puchar w pandemii, przy praktycznie pustym stadionie. A marzył, byśmy my także byli na trybunach" - wspomina.

Ale teraz z optymizmem patrzy w przyszłość. Rysuje się ona w pięknych barwach. "Dziś jesteśmy w szczytowym momencie kariery Roberta, a transfer do Barcelony to jej wspaniałe dopełnienie. W fajny sposób zamknął pewien rozdział. Teraz znów czuje głód. Kiedyś usiądzie w fotelu i będzie mógł powiedzieć: 'Jestem szczęśliwy, zrealizowałem swoje cele'" - podsumowuje Anna Lewandowska.

Niemcy zaskoczeni postawą Lewandowskiego! Wytknęli mu jedną rzecz

Zdjęcie Robert Lewandowski w barwach Barcelony / AFP

Zdjęcie Anna Lewandowska / Nur Photo / East News

Zdjęcie Anna Lewandowska i jej przyjaciółka na meczu Barcelona - Rayo na Camp Nou / Nur Photo / East News

Zdjęcie Robert i Anna Lewandowscy / Doug Peters / East News