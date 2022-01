Anna Lewandowska ujawnia ciemne strony życia z Robertem. Gorzka prawda

Po gwizdku

Annie Lewandowskiej układa się świetnie, i to zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Mimo to także jej zdarzają się słabsze momenty, a w jej codzienności u boku piłkarza zawodowego są nie tylko blaski, ale i cienie. Właśnie napisała o tym wprost i przeszła do konkretów. Wyjawiła, że ona, Robert i córki nie spędzają razem tyle czasu, ile by chcieli. Nie mają zbyt wiele chwil na relaks we czworo. A wszystko przez obowiązki "Lewego".

Zdjęcie Robert i Anna Lewandowscy / Jacek Kurnikowski / AKPA