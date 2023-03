Anna Lewandowska chętnie dzieli się ze swoimi fanami kadrami z Hiszpanii. Życie trenerki fitness diametralnie się zmieniło po tym, jak jej mąż dołączył do zespołu Xaviego. Jak się okazje, przeprowadzka do Barcelony wpłynęła również na jej codzienną garderobę. Kobieta opublikowała wyjątkowy wpis w sieci, w którym między innymi cytowała znany wiersz Wisławy Szymborskiej. Miała do fanów nietypowe pytanie.