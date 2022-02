Anna Lewandowska podaje archaiczne informacje nt. somatotypów – typów budowy ciała. Typologia wg Sheldona to pseudonaukowa koncepcja z lat 40 ubiegłego wieku. Została wymyślona na potrzeby psychologii, obecnie jest zdyskredytowana, a Sheldonowi zarzuca się fałszowanie swoich badań. Nigdy nie udowodniono, by istniał związek między, budową ciała a tendencją do tycia, optymalnym treningiem czy dietą

- czytamy.