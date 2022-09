Robert Lewandowski i spółka wrócili do Polski, by wrócić na moment do rywalizacji reprezentacyjnej. W czwartkowy wieczór "Biało-Czerwoni" walczą o triumf z reprezentacją Holandii w meczu Ligi Narodów. Podopieczni Michniewicza nie mogą narzekać na brak wsparcia - na trybunach zasiedli bowiem nie tylko kibice, ale również ich drugie połówki, w tym "królowa polskich WAGs", Anna Lewandowska.

Reklama

Wielkie święto w reprezentacji Polski! Michniewicz zdradza szczegóły

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Holandia gol na 0-1. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Lewandowska odsłoniła brzuch na meczu Polska - Holandia!

Ukochana Roberta Lewandowskiego nie mogła przepuścić okazji, by dopingować “Biało-Czerwonym" na żywo. 34-latka zasiadła na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie i skradła show jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Trenerka fitness postawiła bowiem na dość odważną stylizację, odsłaniającą brzuch.

Instagram Post Rozwiń

Fotka Lewandowskiej szybko zachwyciła kibiców, nie trzeba było długo czekać na ich reakcję. Internauci od razu zasypali wpis żony "Lewego" komentarzami. "Pięknie", "Super Aniu", "Musi być ciepło", "No no, ale stylówa!" - pisali.

Niebezpieczny uraz na samym początku meczu. Holender nie był w stanie grać dalej