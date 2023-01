Miniony rok był dla rodziny Lewandowskich pełen przełomów i zmian. Związane one były przede wszystkim z piłkarską karierą Roberta . Podczas letniego okienka transferowego dopiął swego i zamienił Bayern Monachium na Barcelonę . Po finalizacji transferu wprowadził się z żoną i córkami do nowego domu w Katalonii. Cała czwórka bez problemu zadomowiła się w nowym miejscu.

" Szybko zaaklimatyzowaliśmy się w Barcelonie , mój mąż dodatkowo zaczął grać w paintballa, ja zaczęłam tańczyć. Jako mama dwójki dzieci po trzydziestce cieszę się, że odnalazłam nową pasję. Ludzie do mnie piszą, że fajnie, że można w coś wejść z pasją i uśmiechem. Mam plan, żeby mojego męża zaciągnąć na tego typu zajęcia. On bardzo lubi tańczyć" - wyznawała Anna Lewandowska w "Dzień dobry TVN".

Ostatnio żona piłkarza reprezentacji Polski i "Dumy Katalonii" przyznała coś jeszcze . "Po czterech miesiącach tańczenia bachaty mogę śmiało powiedzieć, że zaczynam się uzależniać od tej aktywności. Poza treningami namawiam Was również do tańca" - napisała na Instagramie.

Robert Lewandowski VS Hubert Hurkacz As Sportu 2022. WIDEO

Robert Lewandowski VS Hubert Hurkacz As Sportu 2022. WIDEO / Patryk Sporysz / INTERIA.TV

Żona Roberta Lewandowskiego zachwyca umięśnionym brzuchem i... oryginalnymi spodniami. To model, który słono kosztuje

We wpisie w mediach społecznościowych Anna Lewandowska dzieli się przemyśleniami na temat siedzącego trybu życia. " Siedzicie? Zapewniam Was, że po przeczytaniu tego posta, wstaniecie. Jak siedzenie wpływa na nasz układ ruchu? Jak się domyślacie, długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, nie wpływa dobrze na nasz układ ruchu. W niektórych rejonach mówiąc bardzo potocznie 'rozleniwia' niektóre mięśnie, w innych – napina je, co prowadzi potem do bólu" - rozpoczęła, po czym podzieliła się kilkoma radami. Poleciła również, by poświęcić trochę czasu na wdrożenie treningu mobility.