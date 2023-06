Anna Lewandowska pozuje w bikini. Zadała kibicom ważne pytanie

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par w świecie show-biznesu. On przez wiele lat brylował na boisku w barwach Borussii Dortmund i Bayernie Monachium, teraz odnosi sukcesy jako gwiazdor klubu FC Barcelona. Ona natomiast swego czasu była jedną z najlepszych zawodniczek uprawiających karate tradycyjne w Polsce. Po wielu latach odnoszenia coraz to większych sukcesów, 34-latka zmieniła nieco ścieżkę kariery zawodowej i została trenerką fitness.