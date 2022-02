Opieka nad dziećmi to nie jest akcja na chwilę. Potrzebujemy środków, żeby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Wiem, że mogę na was liczyć. Dziękuję za solidarność, jaką udowadniacie od kilku dni, liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc. Musimy zapewnić dzieciom opiekę medyczną, prawną, a dopiero później zobaczyć, co jest możliwe. Setki osób pisze do mnie z pytaniem o adopcję. To nie jest, kochani, takie łatwe. To są pewne procedury i działania. Będę o tym informowała razem z organizacją SOS. Będę też mówiła, jakie rzeczy są ewentualnie potrzebne. Na razie wszystko mamy

- powiedziała.