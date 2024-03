Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z córką. Laura rośnie jak na drożdżach

Laura i Klara są oczkiem w głowie swoich rodziców, Anny i Roberta Lewandowskich. Trenerka fitness i piłkarz dokładają wszelkich starań, aby dziewczynki miały beztroskie dzieciństwo. Starają się też zarazić je miłością do aktywności fizycznej, co udało im się osiągnąć bardzo szybko. Obie ich pociechy bowiem chętnie dołączają do rodziców podczas ich sesji treningowych, a teraz wzięły udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Annę w Barcelonie. Fotką z jedną z córek 35-latka pochwaliła się w sieci.