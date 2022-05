Zamieszanie wokół transferu Roberta Lewandowskiego ciągnie się od kilku tygodni. Sam zainteresowany najpierw publicznie przyznał, że nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium , a później... zamilkł. Do ofensywy przeszedł za to jego agent. Pini Zahavi opowiedział o szczegółach spotkania z włodarzami "Bawarczyków" . Twierdzi, że dotychczasowy pracodawca nie przedstawił "Lewemu" żadnej konkretnej propozycji nowego kontraktu.

Cytowany przez "Bilda" mówi również, że kapitan reprezentacji Polski już tego lata chce zmienić klub . I to wcale nie przez finanse. "Prawda jest taka, że od miesięcy Robert nie czuje się szanowany przez szefów. Bayern stracił Lewandowskiego. Nie jako zawodnika, ale jako człowieka" - stwierdził.

Sprawa postawiona jest zatem na ostrzu noża. Niektórzy nie dowierzają, że transfer Lewandowskiego nie jest związany przede wszystkim z pieniędzmi. Być może przekona ich najnowsze, bardzo wymowne wideo udostępnione przez żonę piłkarza.

"Chciwa pirania" atakuje! Ciężkie działa w sprawie Lewandowskiego

Anna Lewandowska udostępniła wymowny filmik. Dla Roberta Lewandowskiego rodzina jest najważniejsza, bardzo liczy się ze zdaniem bliskich

Rodzina Lewandowskich "uciekła" przed medialnym zgiełkiem do Turcji . To tam - w otoczeniu nie tylko żony i dzieci, ale m.in. mamy, teściowej, siostry i szwagra - piłkarz wypoczywał po intensywnym sezonie. On i jego bliscy mieli do dyspozycji wszelkie wygody, jakie oferuje luksusowy kurort popularny wśród gwiazd sportu.

Anna Lewandowska podsumowała wakacje w instagramowym filmiku. Na ujęciach widać "Lewego" grającego w gry z dziećmi oraz tańczącego i bawiącego się z córkami. Okazuje się też, że on i żona zorganizowali nad hotelowym basenem uroczystą kolację. Zresztą to właśnie podczas pobytu w Turcji mama piłkarza obchodziła urodziny. Syn publicznie złożył jej życzenia. "Chciałbym ci raz jeszcze powiedzieć, jak bardzo doceniam, ile dla mnie robisz i zrobiłaś. Dziękuję, za twoją nieskończoną miłość, cierpliwość, ciepło i wsparcie" - pisał.

Tymczasem internauci od razu zrozumieli przekaz "Lewej" i dostrzegli, że dla Roberta istotnie na pierwszym miejscu nie jest kariera, a rodzina. "Widać dużo miłości", "Jesteście moją ulubioną rodziną", "Czas z rodziną bezcenny", "Czas z rodziną to najpiękniejsze chwile", "Aż się łezka kręci, widać jak się kochacie i doceniacie, że macie siebie", "Pewnie ludzie zazdroszczą Wam wielu rzeczy... Ja właśnie tego! Wakacji całej rodziny... Tego wspólnego czasu" - zachwycają się w komentarzach.

Wcześniej do mediów trafiły informacji, wedle których Anna Lewandowska ma opowiadać się za tym, by mąż zmienił klub. Jak informuje Kerry Hau, trenerka chciałaby aktywować "nowy start na południu Europy" . Podkreśla, że żona napastnika uwielbia hiszpańskie klimaty. Nie bez powodu ona i mąż kupili willę akurat na Majorce.

Dla Roberta zdanie rodziny jest kluczowe, zatem opinia i pragnienia ukochanej mogą być ważnym argumentem na korzyść transferu do Barcelony.

Pilne doniesienia! Bayern odrzucił ofertę Barcelony za Lewandowskiego

