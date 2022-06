Wciąż nie jest jasna piłkarska przyszłość Roberta Lewandowskiego. Trudno sobie wyobrazić, by po stanowczej deklaracji o braku chęci dalszego występowania w Bayernie , zawodnik został w Monachium. Lecz faktem jest, że jego kontrakt nadal obowiązuje i do tej pory Polak nie związał się z żadną inną ekipą. Już nie po cichu, ale całkiem głośno mówi się, że może zasilić szeregi Barcelony, lecz to wszystko nadal pozostaje jedynie w sferze spekulacji i wstępnych ustaleń.

Atmosferę podgrzewa sam zainteresowany, który niedawno publicznie przyznał, że zakupił dom na Majorce. Ocenił też, że "Hiszpania to dobre miejsce na wakacje i nie tylko". Podobnego zdania jest chyba jego żona. Na profilu na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawił się właśnie wpis z kilkoma ujęciami z hiszpańskiego regionu. "Za to kocham Majorkę" - podpisała je.

To nie koniec. Anna Lewandowska udostępniła też zdjęcie córek. Fotografia została wykonana w otoczeniu palm.

Rodzinna fotka Lewandowskich. Żona Szczęsnego pozazdrościła

Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Żona piłkarza pokazała zdjęcie Klary i Laury

Lewandowscy dość chętnie dzielą się w mediach społecznościowych urywkami z życia prywatnego. Nie unikają udostępniania fotografii z córkami. Natomiast rzadko dziewczynki do publicznych zdjęć pozują tak, że widać ich twarze. Dlatego nowa fotka może być zaliczana do wyjątków.

"Siostry" - podpisała zdjęcie "Lewa", a w hasztagach dodała: "siła" i "mój świat". Na fotce Klara i Laura ubrane są w identyczne kombinezony w paski. Mają też takie same fryzury.

W komentarzach internauci rozstrzygają, do którego z rodziców podobne są dziewczynki. "Starsza do taty, a mała to ty, Aniu", "Klara cały tata, Laura cała mama, a podobne do siebie jak bliźniaczki", "Na lewo profil Tatusia, na prawo wypisz wymaluj profil Mamusi", "Starsza z profilu do taty, a młodsza to Ania. "Klara - Robert, Laura - Ania" - czytamy.

Działo się w Cannes! Lewandowski pytany o Barcelonę, Anna zachwyca suknią

