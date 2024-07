Anna Lewandowska pokazała rodzinną fotkę z wakacji. No i się zaczęło...

Rodzinny wyjazd za pośrednictwem mediów społecznościowych relacjonuje małżonka kapitana "Biało-Czerwonych", Anna Lewandowska. Trenerka fitness na co dzień aktywnie działa bowiem w social mediach, gdzie dzieli się nowinkami z życia prywatnego i reklamuje swoje biznesy, których celem jest promocja zdrowego stylu życia. Nic więc dziwnego, że chciała pokazać internautom, jak wypoczywa na urlopie wraz z rodziną. Teraz 35-latka opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis, który wywołał ogromne poruszenie wśród internautów.

Internauci zaczepili Annę Lewandowską. Nie do wiary, o co przyczepili się tym razem

W sobotnie przedpołudnie Anna Lewandowska pochwaliła się w sieci zdjęciem, do którego zapozowała wraz z mężem i córkami. Na fotografii wszyscy członkowie rodziny z uśmiechem na ustach zajadają się lodami. Pod wpisem celebrytki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Wspólny czas z Rodziną - najlepiej", "Jakie słodziaki", "Takie pocztówki z wakacji to my kochamy", "Przepiękni jesteście!", "Cudowna rodzinka" - zachwycali się kibice.