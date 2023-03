Robert Lewandowski na jakiś czas wrócił do Polski, by wraz z pozostałymi reprezentantami naszego kraju rozegrać dwa pierwsze mecze eliminacji do Euro 2024. Anna Lewandowska postanowiła zrobić co w jej mocy, by Klara i Laura nie odczuły nieobecności ojca. Trenerka fitness pozwoliła, by córki dołączyły do niej podczas treningu. Dziewczynki znakomicie się spisały.