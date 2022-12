Anna Lewandowska pokazała fotki z córkami. "Nasza mała tradycja"

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko prezenty, ubieranie choinki i kolędy. To przede wszystkim możliwość spędzenia czasu w gronie najbliższym i szansa na odpoczynek od życia codziennego w pośpiechu. Doskonale wiedzą to Robert i Anna Lewandowscy. Małżeństwo wraz z córkami Laurą i Klarą tego lata przeprowadzili się z Niemiec do Hiszpanii. Powodem takiej decyzji był przede wszystkim transfer Roberta z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Jak widać, życie w słonecznej Katalonii sprzyja całej rodzinie. Na kontach społecznościowych piłkarza i jego ukochanej aż roi się od rodzinnych fotek na plaży. Mimo tak pięknej pogody w stolicy Katalonii, Lewandowscy i tym razem nie zrezygnowali ze spędzenia świąt z bliskimi.