Anna Lewandowska pokazała fotkę z Robertem z siłowni. Wcale nie bez powodu

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par w świecie show biznesu. On od lat bryluje na boiskach jako kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, ona natomiast swego czasu odnosiła ogromne sukcesy jako karateczka, a po zakończeniu kariery sportowej została trenerką fitness. Obecnie, jeśli chodzi o życie zawodowe, łączy ich wspólna pasja - promowanie zdrowego stylu życia. Robert swoich fanów do codziennej aktywności fizycznej zachęca, odnosząc sukcesy w barwach znanych na całym świecie klubów. Jego małżonka natomiast on wielu już lat układa plany żywieniowe i treningowe, organizuje obozy treningowe i wyzwania fitness, w których udział bierze wielu Polaków (i nie tylko).