Anna Lewandowska pokazała fotkę z Robertem. Z dumą ogłasza

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par w świecie showbiznesu. Ona jest znaną na całym świecie trenerką fitness i przedsiębiorczynią z imponującym majątkiem , on natomiast od wielu już lat bryluje na arenach międzynarodowych jako kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski , od lata 2022 roku jest także napastnikiem hiszpańskiego klubu FC Barcelona .

Robert Lewandowski na każdym kroku podkreśla, jak ważną rolę z jego życiu odgrywa jego małżonka, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Anna jest bowiem odpowiedzialna za układanie planów żywieniowych swojego ukochanego i dba o to, aby dostarczał on swojemu organizmowi odpowiednią dawkę energii. 35-letnia trenerka fitness chętnie wybiera się także na mecze reprezentacji Polski i FC Barcelona , aby wspierać swojego męża, gdy ten występuje na boisku.

Anna Lewandowska przyleciała do Polski wspierać naszych piłkarzy. Przyniesie im szczęście w meczu z Estonią?

21 marca reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra z Estonią w ramach baraży do mistrzostw Europy. Warto przypomnieć, że "Biało-Czerwoni" w eliminacjach do tej imprezy spisali się - delikatnie mówiąc - dość słabo i ostatecznie zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie. Z bezpośredniego awansu na Euro 2024 cieszyli się wówczas Albańczycy i Czesi. Biorąc pod uwagę fakt, że od wyniku meczu z Estonią zależeć będzie, czy podopieczni Michała Probierza wezmą udział w europejskim czempionacie, Anna Lewandowska postanowiła wesprzeć swojego ukochanego i wraz z nim przyleciała do Polski w poniedziałkowe przedpołudnie.