Anna Lewandowska podzieliła się wielkanocnymi przepisami. Aż ślinka cieknie

Anna Lewandowska podzieliła się świątecznymi przepisami. Jej mazurek już od kilku lat robi furorę wśród internautów

"Jedzenie to niezwykle ważna część każdych świąt. Nie inaczej jest w przypadku Wielkanocy! Z radością oddaję więc w Twoje ręce ten poradnik wypełniony moimi autorskimi przepisami na pyszne i zdrowe wielkanocne dania. W środku znajdziesz aż 22 różne propozycje: zarówno na dania wytrawne, jak i słodkie. Obiecuję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - bezglutenowcy, wegetarianie i weganie, ale także Ci, którzy nie wyobrażają sobie Wielkanocy bez żurku, czy białej kiełbasy. Święta to doskonała okazja, żeby spróbować czegoś nowego. W tym roku postaw na smak i zdrowie! Jestem przekonana, że skorzystasz na tym nie tylko Ty, ale też cała Twoja rodzina i bliscy. Pozostaje mi już tylko życzyć wesołych, rodzinnych Świąt i... smacznego!" - przekazała Anna Lewandowska.

1. Foremkę w kształcie prostokąta lub kwadratu wyłożyć papierem do pieczenia.

2. Rozgrzać piekarnik do 180°C.

3. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia.

4. Dodać syrop klonowy, masło klarowane i zagnieść ciasto.

5. Ciasto przełożyć do formy i piec około 15 minut.

6. Daktyle namoczyć we wrzątku.

7. Następnie daktyle zblendować mleczkiem kokosowym, kakao i migdałamia.

8. Na ciasto wyłożyć masę z daktyli i udekorować jagodami goji oraz chipsami kokosowymi.