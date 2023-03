Anna Lewandowska, jak na prawdziwą miłośniczkę mody przystało, wybrała się do Paryża na trwający tam Fashion Week. Towarzyszy jej stylistka, która dba o to, by kobieta prezentowała się oszałamiająco. Na profilu na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano przygotowania żony Roberta Lewandowskiego do wyjścia. Na początku wideo "Lewa" śmiało pozuje w zmysłowej bieliźnie. Internauci zareagowali emocjonalnie.