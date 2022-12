Anna Lewandowska pochwaliła się nową fotką. Kibice nie wytrzymali

Anna i Robert Lewandowscy od lat należą do grona najpopularniejszych par świata show biznesu. Robert zasłynął dzięki sukcesom w sporcie, jego ukochana natomiast spełnia się na co dzień jako bizneswoman. W ostatnim czasie 34-latka miała sporo na głowie. Przeprowadzka z Monachium do Barcelony, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, a także rozwijanie marki kosmetyków naturalnych i wegańskich "Phlov".