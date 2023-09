"Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojej kochanej żony i mamy naszych dzieci. Jesteś miłością mojego życia , a ja mam wielkie szczęście, że mam Cię przy swoim boku" - pisał ostatnio Robert Lewandowski , składając Annie życzenia z okazji jej 35. urodzin. Wcześniej obalał mity na temat początków ich znajomości . Absolutnie nie było tak, że zaczęli spotykać się ze sobą, gdy on miał już pieniądze. Wręcz przeciwnie.

My się poznaliśmy na studiach, żadne z nas nie miało pieniędzy. Był Matiz, ja zarabiałem 1500 złotych, Ania chyba z 1100 złotych miesięcznie i składaliśmy się na zakupy

Wokół piłkarza i trenerki krąży wiele innych spekulacji. "Lewa" od lat posądzana jest chociażby o eksperymentowanie z medycyną estetyczną i "poprawianiem urody". Przy okazji rozmowy z Moniką Sobień-Górską do książki "Imperium Lewandowska" Anna próbowała raz na zawsze rozprawić się z plotkami . Przyznała się, że przeszła operację plastyczną biustu, ale była to właściwie jedyna poważniejsza ingerencja w jej ciało.

"Ludzie cały czas mi zarzucają, że coś sobie operuję, wszczepiam i wypełniam. Nie miałam żadnej operacji plastycznej poza biustem. Spójrz tylko na moje opadające powieki. Gdybym chciała sobie coś zrobić, to co powinnam najpierw? Moje powieki. Żadnych wypełniaczy nigdy nie miałam. Robiłam osocze, zrobiłam też kiedyś mezoterapię" - opisywała i dodawała, że "nie ma także zrobionych ust" ani wypełnionych policzków. Jeśli wydaje się inaczej, to przez nadmierne zatrzymywanie wody w organizmie.