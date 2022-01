Po trudach minionego roku Anna Lewandowska porządnie odpoczęła na wczasach - najpierw w Dubaju , później na Malediwach . Przy okazji nowego roku żona piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium wystartowała też z nowym treningowym wyzwaniem. Akcja polega na tym, aby codziennie ćwiczyć razem z nią i jej aplikacją internetową, a przy okazji nauczyć się "poprawnie oddychać i szukać balansu przed zaśnięciem", zmniejszyć poziom stresu i zbudować zdrowe nawyki żywieniowe.

Ostatnio trenerka ogłosiła świetną nowinę dla swoich fanek.



Ale mam dla Was newsa! Kochani, wreszcie będzie okazja na wspólny trening NA ŻYWO! Zdecydowanie za długo na to czekałam❗ Wrocław będzie nasz! Zapraszam Was na… HEALTHY DAY ze mną i moim teamem ogłosiła wszem i wobec.

Wydarzenie zostanie zorganizowane 26 marca we wrocławskiej Hali Stulecia. To przy okazji finał noworocznego wyzwania treningowego, dlatego Lewandowska obiecała, że "trzy najbardziej zaangażowane w wyzwanie osoby osobiście otrzymają od niej zaproszenie na event". Internautki są zachwycone i podekscytowane. "Do zobaczenia", "Ale czad!", "Woooooow", "Chyba każdy czekał na to dwa lata!", "Co za wiadomość! Miejsce zaklepane, będę!", "Świetny news", "Bilet kupiony! Widzimy się w marcu!!!" - piszą.

Trening z Anną Lewandowską we Wrocławiu. Znamy ceny pakietów

Wydarzenie z udziałem Anny Lewandowskiej jest biletowane, a sprzedaż wejściówek już ruszyła i potrwa do 1 marca. Jak czytamy w regulaminie, "celem imprezy jest popularyzacja ćwiczeń fitness oraz aktywnego trybu życia". W związku z pandemią koronawirusa zabroniony jest udział osoby chorej na COVID-19 bądź wykazującej symptomy zakażenia. Jak zaznaczono, trzeba mieć też świadomość, że "uczestnictwo w imprezie masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID-19".

Głównym warunkiem wstępu na imprezę jest posiadanie biletu. Wszyscy chętni wybierają spośród dwóch możliwości. Mogą kupić "Pakiet Basic" za 270 zł. W jego skład wchodzą: niespełna półtorej godzinny wykład Anny Lewandowskiej, półgodzinne rozgrzewka i Zumba, godzinny trening i gumy oporowe do ćwiczeń). Można też zdecydować się na "Pakiet Premium" za 370 zł. Ten zawiera to samo co podstawowy zestaw, a dodatkowo dostęp do aplikacji internetowej Anny w preferencyjnej cenie oraz box z cateringu dietetycznego Lewandowskiej, (vege wrap z humusem, warzywami i grillowanym serem haloumi, koktajl białkowy, snickers by Ann i sztućce BIO). To podobno promocja, bo ten drugi "bogatszy" pakiet wart jest 455 zł.

To i tak sporo. Natomiast Anna gorąco zachęca do skorzystania i przedstawia korzyści.



Kilkugodzinne wydarzenie będzie obfitować w szereg atrakcji, m.in. treningi ze mną i moim Healthy Teamem oraz wykład z zakresu zbilansowanej i zdrowej diety, sportu oraz tworzenia dobrych nawyków. Podczas wykładu odpowiem też na Wasze pytania obiecuje.

Dodatkowo na koniec przewidziano trochę ponad godzinę na podsumowanie i zdjęcia uczestników z Anną Lewandowską oraz jej zespołem.



