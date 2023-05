Anna Lewandowska odsłoniła ciało. Fani zachwyceni. "Mega stylówka"

W ubiegłym roku kapitan reprezentacji Polski zapragnął jednak zmian i wykorzystał letnie okienko transferowe, by przenieść się z Bawarii do Katalonii. 19 lipca 2022 roku Robert podpisał czteroletni kontrakt z klubem FC Barcelona. Przeprowadzka do słonecznej Hiszpanii służy nie tylko "Lewemu", który wraz z drużyną zdobył niedawno mistrzostwo kraju. Zmiana otoczenia pozytywnie wpłynęła również na jego ukochaną.