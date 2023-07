Anna Lewandowska nieźle zabalowała w Warszawie. Pozowała do zdjęć… boso

Anna Lewandowska wróciła na kilka dni do ojczyzny, by poprowadzić niedzielny trening w Healthy Centre by Ann w Warszawie. 34-latka, choć do Polski przyleciała głównie w celach służbowych, znalazła jednak czas na spotkanie ze znajomymi. Fotkami z "babskiego wieczoru" ukochana Roberta Lewandowskiego pochwaliła się na Insta Stories. Co ciekawe, do jednego ze zdjęć zapozowała bez butów. "Zdecydowanie wolę chodzić na boso niż w obcasach” - oznajmiła.