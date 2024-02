Dzisiaj Światowy Dzień Walki z Depresją. To bardzo ważny dzień.. bo skupia uwagę na problemach zdrowia psychicznego. Zachęca do rozmów na temat depresji i wspierania tych, którzy z nią walczą - często pod maską uśmiechu. Depresja to nie tylko chwilowe uczucie smutku, ale również poważne zaburzenie zdrowia psychicznego, które może wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Edukacja w tym temacie jest tak ważna... (...) Nie bójmy się rozmawiać o zdrowiu psychicznym. Na pierwszy rzut oka nie zawsze widać, kto może akurat potrzebować takiej rozmowy. Bądźmy uważni, otwarci, gotowi do słuchania i do pomocy. NIE OCENIAJMY, bądźmy empatyczni - nie tylko dziś. Pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest wsparcia może mieć ogromne znaczenie dla kogoś, kto zmaga się z depresją. Sama świadomość "nie jestem w tym sam/a" to przeogromna wartość. Rozmawiajmy. Bądźmy dla siebie wsparciem. Ale też nie bójmy się prosić o pomoc

