Anna Lewandowska nie mogła się powstrzymać. Ruszyła na pomoc internautom

Anna Lewandowska podzieliła się świątecznym przepisem

Trenerka fitness bardzo często w mediach społecznościowych dzieli się w kibicami swoimi sposobami na to, jakie nawyki wprowadzać do swojego życia codziennego, aby dbać o swoje zdrowie. Polska WAG chętnie publikuje w social mediach swoje wersje przepisów na znane potrawy i desery w wersji fit. Tym razem 35-latka postanowiła ruszyć na pomoc internautom, którzy szukają inspiracji, jeśli chodzi o... desery i ciasta na okres świąteczno-noworoczny.

W dalszej części wpisu trenerka fitness podzieliła się przepisem na niskokaloryczne brownie. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Robię to ciasto od lat i kocham", "Wygląda pysznie", "To brownie w zeszłym roku było totalnym hitem wśród moich gości. W tym roku upiekę je na wigilię pracowniczą", "Ale mnie teraz zainspirowałaś! już wiem co będę w tym roku piekła. Oczywiście standardowo oprócz pierniczków by Ann", "Cudowne bardzo dobre i zdrowe ciasto. Robię je od wielu miesięcy i tak samo super smakuje", "Zapisuję na później i będę robić", "Super!" - takie komentarze pojawiły się pod filmikiem Anny Lewandowskiej.