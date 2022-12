To był miesiąc pełen podróży dla Anny Lewandowskiej. Trenerka fitness zaliczyła wizytę m.in. w Katarze, gdzie kibicowała "Biało-Czerwonym" podczas rywalizacji na piłkarskich mistrzostwach świata. Później przyszedł czas na rajskie wakacje u boku ukochanego i córek. Robert Lewandowski zabrał swoją rodzinę na Malediwy , gdzie zatrzymali się w jednym z najbardziej luksusowych kurortów . Wczasy Lewandowskich nie trwały jednak długo, rodzina wróciła do słonecznej Hiszpanii, gdzie Robert zaczął przygotowania do powrotu do rywalizacji klubowej, a Anna zajęła się przystrajaniem domu na święta .