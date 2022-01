Po kilkutygodniowym urlopie Anna Lewandowska, z nową energią, zabrała się do pracy. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, niedawno przyleciała do Polski, by na miejscu załatwić sprawy biznesowe. Skorzystała też ze sposobności i razem ze współpracownikami przygotowała dla swoich fanów coś specjalnego. "Skoro już jestem w Warszawie to... idealna okazja do spotkania z Wami i moim Healthy Teamem i przeprowadzenia treningu" - cieszyła się.

Ćwiczenia na sali zrelacjonowała na Instagramie, a przy okazji przypomniała, że w marcu organizuje "wielki event treningowy we Wrocławiu". Ceny biletów na to wydarzenie kształtują się w okolicach 270-370 złotych. Niebawem odbędzie się także obóz sportowy "Lewej". Wejściówkę można wylicytować na aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie na inicjatywę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Kulisy wizyty Anny Lewandowskiej w Warszawie. Były spotkanie z przyjaciółkami oraz trening z Kubą

Żona piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium już jakiś czas temu obiecała, że w nowym roku będzie starała się zachować balans między życiem zawodowym a prywatnym. Na razie całkiem nieźle jej to wychodzi. Po pracy odpoczęła w swoim warszawskim apartamencie, a nawet znalazła czas na relaks w towarzystwie przyjaciółek.



Dzwonią dziewczyny: Co robisz? Lewa, wpadamy do Ciebie! Powiem tak... Dawno tak się nie uśmiałam, mam dzisiaj zakwasy na brzuchu. I to nie od treningu, a od płaczu ze śmiechu wyjawiła Lewandowska.

Zdjęcie Anna Lewandowska, podczas wizyty w Warszawie, spędziła czas z przyjaciółkami /https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ / Instagram

Kilka godzin później Anna znów była na nogach, gotowa do pracy i treningu. O 6.30 spotkała się z Kubą z jej "Healthy Teamu". Nie jest to postać anonimowa. Głośno o trenerze zrobiło się kilka miesięcy temu, kiedy to media obiegły zdjęcia, które wywołały niezłą sensację. Na fotografiach od widać było "Lewą" oraz Jakuba, którzy po skończonym treningu żegnali się całusem w policzek.

Sympatia łącząca tych dwoje nie jest niczym zaskakującym. Anna i Kuba współpracują ze sobą od dawna. Mężczyzna jest nawet ambasadorem spożywczej marki Lewandowskiej i głównym trenerem w jej warszawskim centrum treningowo-dietetycznym.



Zdjęcie Anna Lewandowska i Kuba z "Helathy Teamu" /https://www.instagram.com/annalewandowskahpba / Instagram

Żona Roberta Lewandowskiego o pracy zdalnej. "Bardzo ułatwia to życie"

Trenerka podzieliła się z internautami swoimi przemyśleniami na temat pracy zdalnej. Zazwyczaj działania wokół jej biznesów mogą odbyć się bez jej fizycznego udziału. "Takim osobom jak ja, które mieszkają daleko od miejsca pracy bardzo ułatwia to życie" - napisała i dodała, że mimo wszystko bywa tak, że pewnych spraw nie może załatwić na odległość. I niejako wytłumaczyła się ze swojej obecności w Warszawie.

Nie ma takiego programu, który zastąpiłby emocje i dyskusje, które odbywają się na żywo, w teamie. Współpracuję z naprawdę świetnymi, kreatywnymi i inspirującymi ludźmi, i mam czasami poczucie, że kiedy absolutnie wszyscy jesteśmy online, to nie udaje nam się wypracować tego, do czego mamy prawdziwy potencjał. Dlatego ostatnio częściej pojawiam się w Warszawie, by była jednak też możliwość spotkania się na żywo. Oczywiście, jeśli też inni czują się z tym OK czytamy w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

Na koniec zdradziła, że jej wyjazd do Polski trwał bardzo krótko. Zrealizowała to, co konieczne, i wróciła do Monachium, do córek i męża. Przy okazji, pół żartem pół serio, ujawniła pewien fakt dotyczący jej życia u boku Roberta. Okazuje się, że piłkarz... podbiera jej książki. "Zaczynam czytać nową książkę. O ile mąż mi zaraz nie zabierze (jak zawsze)" - wyjaśniła.



Zdjęcie Anna Lewandowska o kulisach życia z Robertem Lewandowskim /https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ / Instagram

Zdjęcie Anna Lewandowska co jakiś czas bywa w Warszawie / East News

Zdjęcie Anna Lewandowski na Gali Mistrzów Sportu w 2021 roku / Aleksander Majdański / Newspix

