Anna Lewandowska na meczu Barcelony. Tak świętuje 34. urodziny

Robert Lewandowski po wielu miesiącach walki o transfer do FC Barcelony wreszcie dopiął swego i dołączył do drużyny Xaviego. 7 września "Duma Katalonii" na Camp Nou spotkała się z Viktorią Pilzno w meczu 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kapitana reprezentacji Polski na Camp Nou wspierała Anna Lewandowska. Trenerka fitness szybko złapała kontakt z kibicami "Blaugrany", a przed rozpoczęciem meczu dołączyła do przyśpiewki.

Anna Lewandowska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych WAGs świata. Dodatkową rozpoznawalność trenerce fitness bez wątpienia przyniósł głośny transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony. Zarówno piłkarz jak i jego ukochana zostali ciepło przywitani przez kibiców i szybko zadomowili się w Katalonii. Anna Lewandowska miała już okazję oglądać poczynania ukochanego na Camp Nou. Żona "Lewego" pojawiła się także na środowym meczu Barcelony i Viktorii Pilzno. Polka w dniu 34. urodzin zasiadła na trybunach wśród kibiców i dołączyła do wspólnej zabawy, śpiewając "Barca, Barca!". Wszystko uwieczniły kamery.

