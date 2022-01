Melduję - treningi #1 wykonany! Za to książka, którą planowałam przeczytać.. póki co, niecałe 3 strony za mną. Ale tak mnie wkręciły Wasze wiadomości, że głównie to robiłam w czasie drzemek moich dziewczynek. No i dziś to by było na tyle z urlopu pt. 'Mama z dziećmi'. Tak czy inaczej, dobrze znów być w wyzwani, Czekam na pozostałe raporty i raporciki