Anna Lewandowska musiała wyjechać z Kataru. Wiadomo, co się stało

Na chwilę przed meczem Polski z Meksykiem Anna Lewandowska wsiadła na pokład samolotu lecącego do Kataru , by móc osobiście kibicować Robertowi i jego kolegom z kadry. Jej obecność była bardzo ważna. Zwłaszcza w kontekście zmarnowanego przez jej męża rzutu karnego . Niewykorzystanie "jedenastki" może przydarzyć się każdemu piłkarzowi, ale zawsze generuje pewne emocje, dlatego wsparcie żony było dla "Lewego" bezcenne.

Po pierwszym spotkaniu "Biało-Czerwonych" na mundialu małżonkowie spędzili trochę czasu razem . Na chwile we dwoje mogli liczyć także później, po zwycięstwie Polaków nad reprezentacją Arabii Saudyjskiej . "Lewa" opublikowała w sieci zdjęcie z Robertem i opatrzyła je znaczącym podpisem, w którym nawiązała do pierwszego gola męża na mistrzostwach świata. " Wiem, jak o tym marzyłeś " - napisała.

Niedługo później żona zawodnika reprezentacji Polski i Barcelony musiała wyjechać z Kataru i wrócić do Katalonii. Miała istotny powód.

Anna Lewandowska wróciła do Barcelony. Wszystko z powodów rodzinnych. Chce spędzić czas z córkami

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z katarskiego lotniska i oświadczyła, że udaje się w "szybką podróż". Zasygnalizowała tym samym, że niebawem wróci do Dohy (można się domyślać, że na zaplanowany na 30 listopada mecz z Argentyną). Lecz na ten moment miała do zrobienia coś znacznie ważniejszego. Wróciła do stęsknionych za nią córeczek, z którymi nie widziała się od kilku długich dni.