Anna Lewandowska może czuć się zagrożona. Ma w Barcelonie konkurencję!

Przenosiny Roberta Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony oznaczają nie tylko to, że "Duma Katalonii" zyskała bramkostrzelnego napastnika. Wskazuje się również na fakt, że grono hiszpańskich WAGs zasili jego żona, która przecież nie jest postacią anonimową. Najpierw lata temu święciła własne sukcesy w karate, a później zajęła się prowadzeniem biznesów, kanałów w mediach społecznościowych oraz, od czasu do czasu, bywaniem na salonach.

Anna Lewandowska zyskała sporą rozpoznawalność, a jej aktywność na Instagramie śledzą ponad 4 miliony osób. Będzie miała z kim rywalizować, bo żony i partnerki zawodników Blaugrany są także bardzo popularne i uwielbiane przez tamtejszych kibiców.

Piękne WAGs w FC Barcelona. Anna Lewandowska będzie miała sporą konkurencję

Do niedawna najsłynniejszą barcelońską WAG była Shakira, która jednak więcej na trybunach zapewne nie zasiądzie. Kilka tygodni temu rozstała się bowiem z Gerardem Pique, i to w atmosferze skandalu. Mówi się, że powodem zakończenia związku miał być romans piłkarza. W tle walka o opiekę na dziećmi i różne inne nieporozumienia.

Po niedawnym dołączeniu do drużyny prowadzonej przez Xaviego Andreasa Christensena Katalończycy zachwycili się jego partnerką, Katrine Friis . Nazwano ją nawet "nową królową WAGs Barcy" i następczynią wokalistki w loży stadionu Camp Nou. Anna ma szansę szybko ją "zdetronizować", choć zadanie łatwe nie będzie. Wszak konkurencja nie śpi.

Dużą sympatią w Hiszpanii cieszy się Coral Simanovich, żona Sergi Roberto i mama małej Kai. Zawodowo kobieta zajmuje się modelingiem, swego czasu była też... w izraelskiej armii. Modelkami są również Andrea Freijomil (partnerka Oscara Minguezy) i Romarey Ventura, żona Jordiego Alby. Ona i piłkarz wzięli ślub niedawno, w czerwcu tego roku. Wychowują razem dwoje dzieci.

Moda jest także w ścisłym kręgu zainteresowań Natalii Rodrigues (partnerka nowego nabytku Barcelony, Raphinhi) oraz Alyshy Behague, ukochanej Pierre-Emericka Aubameyanga. Ciekawostką jest, że Lewandowski i Gabończyk są starymi znajomymi. Poznali się za czasów gry w Borussii Dortmund i nieraz podkreślali, że dogadują się także poza boiskiem. Teraz będą mieli szansę raz jeszcze wystąpić razem w jednej drużynie.

Interesująca jest postać byłej pielęgniarki, Eleny Galery, której poczynania w sieci śledzi prawie 700 tysięcy osób. To dobra koleżanka Antoneli Roccuzzo i Lionela Messiego, ale przede wszystkim wieloletnia partnerka Sergia Busquetsa. Zakochani są razem od 2014 roku i mają dwoje dzieci.

Sporo emocji i zachwytów budzi również żona Marca-Andre ter Stegena, Daniela ter Stegen. Jest architektką i prowadzi własne biuro projektowania wnętrz. Prywatnie, razem z mężem, wychowuje trzyletniego syna.

Może nieco mniej rozpoznawalna, ale co najmniej równie ciekawa jest Sira Martinez, narzeczona Ferrana Torresa. Kobieta ma dużo wspólnego ze sportem. Startuje w zawodach jeździeckich i... jest córką selekcjonera reprezentacji Hiszpanii, Luisa Enrique. Mówi się, że to m.in. dla niej piłkarz zamienił Manchester City na Barcelonę.

