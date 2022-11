Słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące przyczyn niskiej dzietności w Polsce odbijają się głośnym echem. Na spotkaniu z mieszkańcami Ełku mówił, że "kobieta musi dojrzeć do bycia matką" i dodawał coś jeszcze. "Ale jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach" - przekonywał.