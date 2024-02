Annie Lewandowskiej z pewnością pomogła przeprowadzka do Barcelony. Po zmianie miejsca zamieszkania 35-latka odnalazła bowiem nową pasję, a konkretniej taniec, dzięki któremu wpadła na pomysł, jak rozwinąć swoje biznesy. Polka najpierw zdecydowała się dodać zajęcia z tańca do programu swoich obozów treningowych, następnie treningi taneczne wprowadziła także do swojej aplikacji Diet & Training by Ann. Na tym się jednak nie skończyło. Nie tak dawno trenerka fitness wyjawiła bowiem, że planuje otworzyć swoją własną siłownię w centrum Barcelony, a następnie pomyśli nad założeniem... szkoły tańca. To jednak, jak się okazuje, nie koniec.