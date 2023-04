W gimnazjum wykopałam drzwi w framugi, pamiętam, że za to musiała potem odpracowywać 30 godzin sprzątania w szkole. Na matematyce dostała dwie jedynki w ciągu 15 minut i zdenerwowałam się. A że drzwi były starszej daty, to podeszłam i użyłam swojej mocy, drzwi wypadły z framugi, a moja noga została w drzwiach. Tylko się odwróciłam do pani nauczycielki, i tak: “Dzwonię po twoją mamę". Wiedziałam, że mam przerąbane. Konsekwencją było to, że nie mogłam zdawać na kolejny pas w karate, co było dla mnie najgorszą karą, bo wiedziałam, że nie mając brązowego pasa nie mogę pojechać na kolejne zawody międzynarodowe, bo to było wymagane, żeby mieć ten brązowy pas. Więc przeżywałam to strasznie, to była dla mnie największa nauczka

~ opowiedziała.